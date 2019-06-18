Евросоюз отложил начало переговоров о членстве Северной Македонии и Албании
Европейский Союз до конца года отложил начало переговоров о вступлении в сообщество Северной Македонии и Албании.
Об этом Европейский совет заявил сегодня после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге, сообщает Радио Свобода.
В заключениях по итогам встречи говорится, что Евросовет вернется к этому вопросу не позднее октября 2019 года.
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На фоне сопротивления некоторых членов ЕС, в частности Франции и Нидерландов, лидеры Северной Македонии и Албании заявили, что их страны реализовали реформы, которых требовал Брюссель.
В частности, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что задержка в переговорах о вступлении в ЕС может привести к отставке его правительства и приходу к власти в его стране антиевропейских сил.
В прошлом месяце Еврокомиссия рекомендовала ЕС как можно скорее начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, поскольку они «осуществили реформы».
Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии выступили за поочередное присоединение балканских стран к ЕС.