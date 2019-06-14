Сокровища Тадж-Махала: на аукционе в Нью-Йорке продадут драгоценности легендарного императора (фоторепортаж, видео)

Только за один кинжал Шаха Джахана, который датируется 17 веком, ожидают выручить 2,5 миллиона долларов.

На аукционе в Нью-Йорке продадут драгоценности могольского императора Шаха Джахана, известного в первую очередь тем, что он приказал построить легендарный Тадж-Махал (территория современной Индии).

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Как говорится в сюжете ТСН, перстень, кинжал императора и еще почти 4 сотни драгоценностей уйдут с молотка в Нью-Йорке.

Коллекцию собрала катарская королевская семья. Только за один кинжал Шаха Джахана, который датируется 17 веком, ожидают выручить 2,5 миллиона долларов.

Также среди лотов - драгоценности, картины и оружие Империи великих моголов. В целом коллекция охватывает полстолетия.

Как сообщал УНИАН, ранее на аукционе продали трон французского императора Наполеона Бонапарта за 500 тысяч евро.