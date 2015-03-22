Запад заявляет о прогрессе в переговорах с Ираном, но на "плохую сделку" не пойдет

Западные страны, участвующие в переговорах по ядерной программе Ирана, не согласятся на "плохую сделку".

Как сообщает Русская служба ВВС, об этом заявил министр иностранных дел Британии Филип Хэммонд.

Главы МИД Франции, Германии и Британии, а также госсекретарь США Джон Керри, провели встречу в Лондоне на фоне приближения дедлайна 31 марта, который стороны установили сами для подготовки проекта соглашения.

Шесть стран, участвующие в переговорах, хотят получить гарантии, что Иран не может разработать ядерное оружие. При этом власти Ирана отрицают, что такие разработки вообще велись.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани оптимистично оценил вероятность того, что консенсус будет достигнут. По его словам, хотя некоторые разногласия остаются, "нет ничего неразрешимого", цитируют его иранские государственные СМИ.

Читайте такжеУспех переговоров по ядерной программе Ирана приведет к резкому снижению цен на нефть - СМИ"В нынешнем раунде переговоров в некоторых областях возникли общие позиции, что может послужить основой для окончательного соглашения", - сказал он.

"Мы не пойдем на плохую сделку, которая выходит за рамки допустимого для нас", - заявил Хэммонд, выступая после переговоров в Лондоне.

Как говорится в официальном коммюнике по итогам встречи, Британия, Германия, США и Франция согласны, в переговорах с Ираном наблюдается ощутимый прогресс по ключевым вопросам, но до сих пор остаются важные моменты, по которым соглашение пока не было достигнуто.

"Сейчас настало время для Ирана, в частности, принять сложное решение", - говорится в сообщении.