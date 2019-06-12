Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков об администрации Трампа
04:12, 12 июня 2019Мир
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Он утверждает, что фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением.
Дональд Трамп / REUTERS
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением.
Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов.
«Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — сказал он.
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