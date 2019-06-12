Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков об администрации Трампа

Он утверждает, что фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки. Об этом сообщает Bloomberg. Читайте также"Тупица и лузер": Трамп резко высказался о своем оппоненте Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением. Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов. «Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — сказал он.

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