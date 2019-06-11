Bloomberg: Четверть заробитчан из Украины могут променять Польшу на Германию

Польская экономика смогла избежать ряда общеевропейских проблем благодаря украинцам.

Приток украинцев в Польшу, который позволил соседней стране избежать проблем с дефицитом на рынке труда, может очень скоро завершиться. Ослабление регуляций в Германии может отобрать у Варшавы 20-25% украинских заробитчан в течение следующих четырех лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на издание польского Центрального банка Obserwator Finansowy. Советники департамента экономических анализов в Центробанке утверждают, что иммигранты увеличивали темпы экономического роста в 2013-2017 годах на 0,9%.

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Рост крупнейшей восточной экономики ЕС выдержал все колебания, которые наблюдались в западных странах союза. В этом Польше помогли люди, которые ехали с соседней Украины из-за рецессии и многолетней войны с силами России. Поляки и сами годами эмигрировали из родной страны, ища высших зарплат в странах вроде Великобритании.

Польские компании принимают на работу все большее количество иностранных работников. Однако, украинцев они нанимают чаще всего. И в некоторых отраслях доля граждан Украины на должностях достигает 40%.

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В польском Центробанке говорят, что именно они сдержали давление на зарплаты и инфляцию. Это позволило сохранять процентную ставку на рекодно низком уровне на протяжении четырех лет.

Несмотря на это, работодателям не хватает рук и они хотят, чтобы правительство смягчило иммиграционные процедуры. Безработица в Польше в первом квартале этого года составила 3,9%, согласно данным Eurostat.