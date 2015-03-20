В Госдуме требуют уволить журналистов "Известий" за статью о бесплатных лекарствах для депутатов РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко жёстко раскритиковал публикацию о бесплатных лекарствах для российских чиновников, назвав её грязной «уткой».

«Это очень грязная "утка", которая запущена газетой "Известия". Я думаю, что редактор должен за это понести серьёзное наказание, вплоть до отстранения от работы, потому что всё переврано, вырвано из контекста. У нас давно существует, ещё с 90-х годов, постановление правительства о льготниках. Эти все включённые контингенты получают лекарства либо полностью бесплатно, либо со скидкой 50 процентов», - сказал Герасименко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Ранее газета «Известия» сообщила, что Путин 16-го марта подписал указ, который значительно расширил перечень лиц, имеющих право бесплатно или с 50-процентной скидкой получать лекарства и медицинские изделия.

Как отмечалось в издании, на льготы могут рассчитывать сотрудники администрации президента, аппарата правительства, федеральные министры, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, судьи Конституционного и Верховного судов, чрезвычайные и полномочные послы России, высшее руководство регионов, члены Центризбиркома, уполномоченный по правам человека и его аппарат, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, СКР, Счётной палаты, а также члены их семей.