Российских чиновников будут обеспечивать бесплатными лекарствами

Некоторые категории российских чиновников будут бесплатно или по сниженной цене получать лекарства из средств федерального бюджета. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник 16 марта. Текст указа доступен на сайте Кремля, сообщает Дождь.

Согласно указу, лекарства бесплатно или с 50-процентной скидкой теперь могут покупать сотрудники администрации президента, аппарата правительства и Совета Федерации, министры, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, послы России, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты. В указе также говорится, что за бюджетные средства будут оплачиваться лекарственные средства даже тех чиновников, которые ушли в отставку.

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Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил «Эху Москвы», что бесплатные лекарства нужнее пенсионерам. «У чиновников и тем более депутатов есть запасы финансовой прочности, и они в особой заботе не нуждаются», — отметил Емельянов.

До президентского указа бесплатные лекарства могли получать только участники и инвалиды ВОВ, блокадники, ветераны боевых действий, участники ликвидации катастрофы в Чернобыле и некоторые другие.