США обвинили Россию, Китай и Иран в использовании студентов для шпионажа

РФ, Китай и Иран злоупотребляют открытой университетской средой США, чтобы получить доступ к секретной информации, считают в министерстве внутренней безопасности в Вашингтоне.

Россия, Китай и Иран используют своих обучающихся в США граждан, чтобы получить доступ к секретным американским технологиям.

Это следует из доклада, который сотрудник одной из подведомственных министерству внутренней безопасности США структур Луис Роди представил финансовому комитету Сената в среду, 5 июня, пишет DW.

В частности, и. о. помощника главы отдела расследований Бюро по делам иммиграции и таможенного контроля Роди заявил, что, как известно отделу, Россия, Китай и Иран активно используют множество различных схем, чтобы незаконным путем получить в США технологии военного или двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю.

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Одним из таких способов является внедрение в университетскую среду США, где царит атмосфера открытости, способствующая успешному проведению исследований, отмечается в документе. Такие противники США, как Россия, Китай и Иран, могут использовать это для получения доступа к стратегически важным информации и технологиям, указывает Роди. По его утверждению, эти страны стремятся получить секретные данные, чтобы усилить собственный военный потенциал или достичь те или иные экономические цели.

По состоянию на май 2019 года в США насчитывается более 1,3 млн иностранных студентов, в том числе почти 6,2 тысячи россиян, более 357,8 тысячи китайцев и 11,3 тысячи иранцев.