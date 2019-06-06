Washington Post: Россия и Китай формируют союз, который станет кошмаром для Запада в 21 веке

И администрация Трампа вместо того, чтобы объединиться с Европой в противостоянии против этой новой вертикали, кажется, хочет перейти на сторону автократов.

Лидеры стран Запада, включая США, Великобританию и Францию, встретятся в английском городе Портсмут, чтобы отметить 75-ю годовщину с дня высадки союзных войск в Нормандии во времена Второй мировой войны. Сегодня они отправятся на место событий, с которого началось освобождение Франции от оккупации нацистов в июне 1944 года.

Во встрече примут участие лидеры стран, которые были союзниками во Второй мировой войне, а также представители Германии, пишет Washington Post. Но не будет никого из России и Китая, которые тоже принесли свою жертву ради победы в той войне. Лидеры этих стран проводят отдельную встречу на восточных окраинах Европы.

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Российский президент Владимир Путин еще во вторник принял лидера Китая Си Цзиньпина в Москве, с чего начался его трехдневный визит в Россию. В тот же день отношениям между Москвой и Пекином исполнилось 70 лет. И оба лидера заявили, что сотрудничество сегодня на самом лучшем уровне за все времена.

«Путин мой лучший и сердечный друг», - сказал Си Цзиньпин российским СМИ.

Издание отмечает, что две международные встречи, которые проходят одновременно, создают необычайный контраст между старым и новым, Западом и Востоком, демократией и авторитаризмом. Но эти различия не всегда были такими очевидными. Российский президент впервые посетил торжественные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии в 2004 году. Хоть Москва не принимала непосредственное участие в операции, советские солдаты сыграли важную роль в уничтожении сил нацистской Германии, ударив с восточного фронта. СССР заплатил высокую цену.

Позже Путин присутствовал в Нормандии и в 2014 году. Однако, в этот раз мировые лидеры устроили ему жесткий прием, поскольку пытались изолировать Москву после аннексии украинского Крыма. В этом году российского автократа не пригласили. Во Франции пояснили, что встреча касается больше глав правительств, а не президентов. Тем временем, МИД России начал в своих заявлениях принижать значение высадки союзников в Нормандии, мол, операция «ничего не изменила».

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Поэтому Кремль организовал свой двусторонний саммит. А неудобным гостем в Нормандии в этом году будет не Владимир Путин, а Дональд Трамп. Если на церемонии, посвященной высадке сил союзников, будут вспоминать былую славу исторического альянса, то Путин и Си Цзиньпин создают нечто новое. Лидер Китая сказал на этой неделе, что российский автократ стал для него ближайшим иностранным коллегой. Согласно данным Кремля, автократы с 2013 года встречались 29 раз. Это большое изменение для стран, которые на протяжении большей части 20-го века враждовали. Разные взгляды на коммунизм привели к тому, что Пекин и Кремль разорвали дипломатические отношения.

Но теперь они соседи, имеющие общие границы и интересы в Азии. А еще они отвернулись от коммунизма в духе 20-го века и перешли к современной версии авторитаризма. Но самое важное то, что обе страны испытывают неприязнь к США. Россия и Китай одновременно ведут экономические конфликты с Америкой. Москва страдает от жестких санкций, введенных против нее Вашингтоном за войну против Украины. А Пекин оказался в разгаре экономически вредной торговой войны.

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«Если США воспринимают Россию и Китай как угрозу и пытаются бороться против них одновременно, тогда временный альянс между ними станет неизбежным», - считает пекинский аналитик Бруно Масшез.

Путин и Си Цзиньпин выставляют себя лидерами свободной торговли и оппонентами протекционизма. Они говорят, что экономика, ориентированная на экспорт, под угрозой. В России китайский лидер будет почетным гостем международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Посольство США бойкотирует это мероприятие из-за ареста американского инвестора в РФ. Москва и Пекин подписали соглашение об отказе от доллара и перевода двусторонней торговли на рубль и юань. Кроме того, китайский гигант Huawei будет развивать сеть 5G в России, хотя США предостерегают, что продукция компании представляет угрозу для безопасности.

Общая враждебность к Вашингтону – это фактор, который больше всего связывает Пекин и Москву. Путин объявил о развороте на восток после того, как Запад решил его изолировать в 2014 году. И хоть эта Холодная война продолжается в основном в экономическом поле, Пентагон предостерег, что США нужно готовиться к вероятным военным конфликтам с Китаем и Россией.

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Когда в Нормандии Трамп будет говорить о будущем на этой неделе, ему нужно будет вспомнить и о прошлом. Высадка союзников часто выставляется как американская операция. Однако, в ней принимали участие и британцы, канадцы, поляки, новозеландцы и другие народы. Так же американскому президенту стоит помнить о важности единства с союзниками и сегодня.

Впрочем, Трамп, кажется, больше благосклонен к Путину и другим автократов вроде него. В этом месяце он встретится с российским президентом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на очень необычных трехсторонних переговорах. По мнению бывшего посла США в Израиле Даниэль Шапиро, Россия может попытаться использовать этот момент, чтобы уговорить Вашингтон смягчить санкции в обмен на отказ от поддержки Ирана.

Вместо того, чтобы объединиться с союзниками, администрация Трампа рискует оттолкнуть их или вообще превратить во врагов. А тем временем, настоящие враги США могут решить, что «враг моего врага – мой друг».