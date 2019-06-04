Из-за пожара в Нотр-Даме местным жителям может угрожать отравление свинцом

Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделял токсичные вещества.

Беременным женщинам и детям, живущим возле разрушенного огнем собора Нотр-Дам в Париже, рекомендуется сдать анализы крови из-за опасений о возможном отравлении свинцом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Рекомендация была вынесена после того, как результаты анализов одного ребенка, который живет на острове Сите в центре города, показала избыточное количество свинца в организме.

Органы здравоохранения заявили, что уровень содержания свинца в крови ребенка превышает нормативные пределы.

Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделяло токсичные вещества. В огне расплавились около 300 тонн свинца с крыши и колокольни собора, из-за чего существует высокий риск загрязнения близлежащих районов.

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Через неделю после пожара парижская полиция заявляла, что угроза воздействия свинца была "локализована", но предупредила людей, живущих рядом с собором, о необходимости использовать "влажные салфетки для уборки пыли".

Теперь региональное агентство здравоохранения в Париже начало "экологическое расследование" после того, как ребенок сдал анализ на наличие свинца в крови.

В результате детям в возрасте до 7 лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, где расположен Нотр-Дам, было рекомендовано проконсультироваться со своим врачом "в качестве меры пресечения".

Следователи пытаются установить причину воздействия на ребенка, добавляя, что "другие факторы" кроме свинца, выделяется во время пожара, не исключаются.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.