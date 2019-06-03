Опустошительный взрыв в российском Дзержинске сняли с высоты птичьего полета (видео)

От взрыва пострадали по меньшей мере 89 человек.

Взрыв на военном заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске (РФ) сняли с аэроплана.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter @ShadenFM.

Сообщается, что ударная волна повредила 309 жилых домов, 70 детских садов, 30 школ и 30 магазинов. Ряд киосков был полностью снесен, выбито более 900 окон.

В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».

Ударная волна повредила:



• 309 жилых домов

• 70 детских садов

• 30 школ

• 30 магазинов

• ларьки снесены полностью

• выбито 914 окон



В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN — Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 2 июня за медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске (РФ) обратились 89 человек.