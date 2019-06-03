цей матеріал доступний українською

Опустошительный взрыв в российском Дзержинске сняли с высоты птичьего полета (видео)

11:47, 03 июня 2019
Мир
1322 0
Опубликовано новое видео взрыва на заводе &quot;Кристалл&quot; в РФ / фото t.me/lentachold

Соответствующее видео опубликовано в Twitter @ShadenFM.

Сообщается, что ударная волна повредила 309 жилых домов, 70 детских садов, 30 школ и 30 магазинов. Ряд киосков был полностью снесен, выбито более 900 окон.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 2 июня за медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске (РФ) обратились 89 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#взрыв