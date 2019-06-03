Опустошительный взрыв в российском Дзержинске сняли с высоты птичьего полета (видео)
11:47, 03 июня 2019Мир
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От взрыва пострадали по меньшей мере 89 человек.
Опубликовано новое видео взрыва на заводе "Кристалл" в РФ / фото t.me/lentachold
Взрыв на военном заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске (РФ) сняли с аэроплана.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter @ShadenFM.
Сообщается, что ударная волна повредила 309 жилых домов, 70 детских садов, 30 школ и 30 магазинов. Ряд киосков был полностью снесен, выбито более 900 окон.
В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».— Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.
Ударная волна повредила:
• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 2 июня за медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске (РФ) обратились 89 человек.
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