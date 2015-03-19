Песков: проблемы крымских татар не существует
02:52, 19 марта 2015Мир
4953 0
Все жители Крыма, включая крымских татар, имеют абсолютно одинаковые права и сталкиваются с одинаковыми проблемами
Песков заявил об отсутствии проблемы крымских татар / Крым.Реалии
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Читайте такжеКрымским татарам "эффективно запретили" общественные протесты и культурные мероприятия - Amnesty International
"Отдельно как таковой не существует проблемы крымских татар. ...Нет никакого деления жителей Крыма на татар и нетатар. Они все пользуются абсолютно одинаковыми правами. И если они испытывают какие-то проблемы, связанные с экономической жизнью, функционированием банковских структур и т.д., это те же самые проблемы, с которыми сталкиваются жители всего полуострова. И эти все проблемы обсуждались сегодня на совещании",- сказал журналистам Песков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter