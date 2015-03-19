Песков: проблемы крымских татар не существует

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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"Отдельно как таковой не существует проблемы крымских татар. ...Нет никакого деления жителей Крыма на татар и нетатар. Они все пользуются абсолютно одинаковыми правами. И если они испытывают какие-то проблемы, связанные с экономической жизнью, функционированием банковских структур и т.д., это те же самые проблемы, с которыми сталкиваются жители всего полуострова. И эти все проблемы обсуждались сегодня на совещании",- сказал журналистам Песков.