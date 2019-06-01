В России в результате взрывов на заводе по производству взрывчатых веществ пострадали 27 человек - СМИ (фото, видео)

По предварительной информации, жертв нет.

В Дзержинске Нижегородской области (Россия) в результате взрывов на заводе по производству взрывчатых веществ «Кристалл» пострадали 27 человек.

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Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижегородской области, за медицинской помощью после взрывов обратились 27 человек, 11 из них после осмотра медиков отпущены домой.

По данным, полученным с завода «Кристалл», в результате взрывов жертв нет, так как службы предприятия успели эвакуировать персонал.

На предприятии сообщили, что «в одном из зданий произошел пожар, в результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения».

Момент взрыва завода в городе Дзержинск.



Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске возросло с 15 до 19 человек. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова pic.twitter.com/1rbersiozX — SwankyStas (@StasSwanky) June 1, 2019

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 1950-е годы. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.