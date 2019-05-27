США готовы провести переговоры с Ираном

Также американский президент заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Тегеране.

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности Соединенных Штатов вести переговоры с Ираном.

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«Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», - сказал Трамп до начала переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, передает kommersant.

Также американский президент заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Тегеране. «У этой страны есть шанс стать великой даже при нынешнем руководстве. Я думаю, что у Ирана отличный экономический потенциал. И я с нетерпением жду момента, когда они смогут вернуться к стадии, где они смогут его показать», - подчеркнул он.

Ирано-американские отношения сильно обострились за последний месяц. В начале мая представители Центрального командования ВС США сообщили о возможной подготовке Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке и призвали своих соотечественников, находящихся в регионе, проявлять бдительность. 24 мая Трамп заявил о намерении отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. Такие действия США МИД Ирана назвал «угрозой для глобального мира и стабильности».