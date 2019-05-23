Business Insider: США будет нелегко победить в войне с Ираном

Американская армия сможет разбить иранскую, однако без лояльности самих иранцев закрепить боевой успех не удастся никогда.

Как учит история вооруженных конфликтов, войны в определенной степени похожи на брак: в них вступить легче, чем выйти. Война с Ираном не будет исключением. На бумаге, вряд ли это будет большим соревнованием. «Это не будет честная драка», - сказал генерал Фрэнк Маккензи в этом месяце, когда США отправили свои боевые корабли в Персидский залив под предлогом роста иранской угрозы для американских интересов.

Будучи главой Центрального командования США, Маккензи будет ответственным за составление и выполнение боевых планов. И предполагается, что Белый дом не будет ему диктовать каждый шаг, пишет Business Insider.

Издание напоминает, как президент Дональд Трамп отверг сообщения в New York Times о планах по отправке 120-тысячного контингента на Ближний Восток, назвав его «фальшивыми новостями». Однако, его собственные заявления указывают на то, что он готов или пойти на масштабный удар, или убираться домой.

«Если бы мы это сделали, то отправили бы туда на много больше войск», - сказал он.

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Вооруженные силы США значительно преобладают над армией Ирана. Иранские ВВС состоят из 330 боевых самолетов, большинство из которых – это устаревшие американские, китайские и российские модели. Собственно, в арсенале Тегерана до сих пор есть F-14, которые он получил от Вашингтона во времена до Исламской революции 1979 года.

В море иранские силы насчитывают 130 боевых кораблей, а также три дизельных субмарины. Сухопутные войска Ирана достигают почти полумиллиона. Из них 350 тысяч – это солдаты армии, а еще 150 тысяч – бойцы Корпуса стражей Исламской революции. Последний администрация Трампа недавно назвала террористической организацией.

В распоряжении военных США передовые образцы вооружения и боевые тактики, созданные на основе десятилетий военного опыта. Способность Тегерана модернизировать свою армию была подорвана 40 годами санкций. К тому же, он не принимал участия в больших войнах на протяжении 30 лет. В случае начала войны обычными методами вроде той, которая началась в 1991 году в Персидском заливе, на бумаге США должны очень быстро победить Иран. Однако, войны ведутся не на бумаге. А последняя традиционная танковая битва, в которой принимали участие США, состоялась в 2003 году во время вторжения в Ирак.

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«Существует два способа воевать с США: асимметричный и глупый. И все надеются, что враги предпочтут глупый способ», - сказал в этом месяце бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт МакМастер.

В 2003 году иракский диктатор Садам Хусейн выбрал «глупый» подход. Иран захочет избежать этой ошибки. У него есть возможность нанести значительный урон с помощью своего арсенала высокоточных баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников, которые можно использовать в асимметричном подходе ведения войны. Военные и коммерческие цели будут под угрозой. Поэтому Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, будет перекрыт.

США и Иран говорят, что не хотят войны. Но они все равно обмениваются угрозами. Хватит одного инцидента из-за ошибки или недоразумения, чтобы вспыхнул огонь насилия.

«Думаю, такой риск точно существует. Если иранцы ошибочно устроят атаку в Персидском заливе против американского военного корабля или если они начнут операцию против американских войск в Ираке или еще что-то в таком духе, администрация, вероятно, не будет иметь другого выбора, как отплатить», - сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

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На что будет похожа такая война из-за случайности? Она может начаться медленно. Недисциплинированный патрульный катер Ирана может атаковать корабль США, спровоцировав воздушный удар в ответ с авианосца USS Abraham Lincoln, который стоит в Персидском заливе. После этого Иран может ударить по американскому судну крылатыми или баллистическими ракетами. США отреагируют новыми воздушными атаками по иранским целям включительно с системами ПВО С-300, которые поставила Россия. Потоки кораблей будут остановлены. И не потому, что Иран перекроет пролив, а из-за превращения Персидского залива в зону активных боевых действий.

США могут наказать Иран. Они могут полностью разбить его силы в небе и потопить все корабли. Однако, без оккупации всей страны, которая в четыре раза больше, чем Ирак, Вашингтон не сможет заставить силы Тегерана покориться. Целью американского экономического давления на Иран было сделать его верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и остальных членов режима непопулярными, чтобы народ восстал против них. В соответствии с политикой бывшего Госсекретаря и начальника объединенных штабов армии США Колина Пауэлла, Вашингтон должен придерживаться принципа: «Сломал, покупай!». То есть тот, кто завоевывает страну, становится владельцем ее проблем.

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Победа над Ираном в войне будет Пирровой, особенно если не будет хорошо продуманной стратегии выхода. Как свидетельствует американский опыт в Афганистане и Ираке, победить в войне – это легкая часть дела. Выиграть мир может быть невозможно, если не будет поддержки со стороны завоеванного народа. Спустить собак войны – рискованное дело, чреватое непредсказуемыми условиями и последствиями. Ни одна война еще не проходила по плану.