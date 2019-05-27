Выборы в Европарламент: явка была самой высокой за 20 лет

Как свидетельствуют экзит-полы, популистские, крайне-правые партии, а также зеленые будут иметь значительные достижения на этих выборах.

Десятки миллионов избирателей в Европейском союзе отдали свои голоса за следующий парламент блока. Явка избирателей по всему ЕС, за исключением Великобритании, составила около 51%, что является самым высоким показателем за 20 лет.

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Об этом говорится в сообщении Европарламента, передает радио Свобода. Как свидетельствуют прогнозы, обнародованные Европарламентом, проевропейские партии могут выиграть около двух третей мест в 751-местном законодательном органе.

При этом, как свидетельствуют экзит-полы, популистские, крайне-правые партии, а также зеленые будут иметь значительные достижения на этих выборах.

В частности, по этим данным, крайне правая партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции,опередив партию президента Емманюеля Макрона.

Экзит-полы показали, что партия немецкого канцлера Ангелы Меркель и ее партнера с левоцентристской коалиции также понесли потери в поддержке избирателей.

Ранние прогнозы свидетельствуют, что зеленые могут обеспечить себе 71 место в Европарламенте, по сравнению с 52 на выборах 2014 года.

Прогнозы свидетельствуют, что проевропейские партии не получат большинства в парламенте, и зеленые станут возможными партнерами по коалиции.