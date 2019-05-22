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В Нидерландах министр ушел в отставку из-за некорректно поданной уголовной статистики

18:25, 22 мая 2019
Мир
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Министр ушел в отставку / facebook.com/petroporoshenko

Об этом он заявил во время дебатов в парламенте вечером во вторник, 21 мая. Об этом сообщает DW.

Причиной этого шага стала статистика о преступлениях, которые совершаются в королевстве искателями убежища, которую Харберс привел парламенту. Нидерландская газета De Telegraaf обнаружила, что в докладе были выделены отдельные категории для нетяжких преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные относительно ряда серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "другие" без дальнейшей классификации.

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Харберс взял на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент". При этом министр отрицает умышленность своих действий.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем микроблоге Twitter заявил, что уважает решение Харберса. Рютте выразил "невероятное сострадание" - за то, что "кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом".

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Теги: #Нидерланды#министр