Новодевичий монастырь в Москве могли поджечь охотники за сусальным золотом – источник

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Москвы, передают РИА Новости.

"Не будем забывать, что по куполу колокольни производились позолотные работы. У нас же есть, к сожалению, люди, у которых при слове "золото" мозг отключается. И уже неважно — ювелирное, сусальное или самоварное — вполне могли полезть на колокольню. Хотя и храм, и сама колокольня охраняются, но как версию это исключать нельзя", — заявил источник.

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Он отметил, что официальное заключение о причинах пожара будет делаться на основании экспертизы, проводимой специалистами МЧС. Ориентировочно, результаты обследования объекта следует ждать в течение ближайшей недели.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта в центре Москвы загорелся Новодевичий монастырь. О возгорании стало известно в 22:41 по местному времени. Изначально загорелись строительные леса башни, которые вскоре обрушились. Возгорание началось в верхней части колокольни. Известно, что никто не пострадал.