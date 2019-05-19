Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Хорватию за неделю до выборов в Европарламент назвала национализм врагом европейского проекта.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), отправившаяся за неделю до выборов в Европарламент в Хорватию, чтобы поддержать партию Хорватский демократический союз, призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике.

"Мы должны решительно противостоять течениям, попирающим ценности, на которых основана Европа", - заявила бундесканцлер в субботу, 18 мая, в Загребе после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает DW.

"Патриотизм и Европейский Союз - это не противоположности. Национализм - враг европейского проекта", - добавила глава правительства ФРГ.

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Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в коррупционном сговоре с богатой россиянкой, и роспуску правящей коалиции, Меркель также подчеркнула необходимость бороться тенденциями, свойственными правому популизму.

"Речь идет о ситуациях, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль", - указала политик.