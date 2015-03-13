Пожар в торговом центре в России: число погибших возросло до 15, еще 17 человек ищут

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

Спасатели продолжают искать под завалами еще минимум 17 пропавших людей. В МЧС заявляют, что количество жертв может возрасти.

По меньшей мере 55 человек были ранены в результате пожара и частичного обрушения 3-этажного здания.

Читайте такжеКоличество жертв пожара в ТЦ Казани возросло до 14 человекПожар в торговом центре возник днем 11 марта, потушить огонь удалось через 8,5 часов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Арендатора торгового комплекса задержали, следствие намерено просить суд арестовать его.