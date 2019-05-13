"Это просто циферки": Фейгин объяснил, почему большинство россиян одобряет "безмерное богатство" Путина

Американский экономист Андерс Аслунд пришел к выводу, что президенту РФ Владимиру Путину и его окружению принадлежат доходы на общую сумму $100-160 млрд. При этом примерно половина – непосредственная собственность главы России.

Российский юрист Марк Фейгин объяснил, почему россияне спокойно относятся к наличию у президента РФ Владимира Путина 100-160 миллиардов долларов, о чем сообщил американский экономист, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд.

В интервью изданию «Обозреватель» Фейгин отметил, что россияне доверяют Путину из-за его активной внешней политики, имея лишь отдельные претензии, а не общие.

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«Это все та же загадочная энтропийная часть сознания российских людей. Я скажу – большинство одобряет это его безмерное богатство. Охватить разумом масштабы этого богатства они не могут. Для человека, живущего на нищенскую пенсию или нищенскую зарплату, это просто циферки. Они рассуждают, что Путин, конечно же, очень богатый человек, но насколько он богат – понять невозможно. Следующий этап: они перебрасывают мостик и говорят — "он же не может быть бедным, таким же, как мы". То есть он должен быть исключительным во всем», – отметил Фейгин.

По его оценке, это коктейль из страха, обожания, зависти и в то же время какого-то сдавленного в подсознании негодования – «почему на его месте не я?».

«Конечно, любой дурак понимает, что такие деньги не зарабатываются физическим существом за одну жизнь. Понятно, что это деньги самих россиян. Они считают, что они доверили ему этот капитал, к которому они никогда не притронутся. Но это от политического доверия – что Путин делает все правильно, особенно во внешнеполитическом пространстве. Относительно внутриполитического пространства они могут роптать, но во внешнем они его поддерживают. Они могут возмущаться: "Почему мы тратим деньги на Венесуэлу", но все равно они поддерживают. У них отдельные претензии, а не общие», – пояснил Фейгин.

Отметим, американский экономист Андерс Аслунд пришел к выводу, что президенту РФ Владимиру Путину и его окружению принадлежат доходы на общую сумму $100-160 млрд. При этом примерно половина – непосредственная собственность главы России.