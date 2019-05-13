В Мьянме самолет аварийно сел без передней стойки шасси (видео, фото)

Приземлившись на задние стойки шасси лайнер проехал на носу по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.

В Мьянме пилот смог благополучно посадить самолет без передней стойки шасси.

Самолет Embraer 190 Национальных авиалиний Мьянмы вылетел из Янгона и собирался заходить на посадку в Мандалае, когда стало ясно, что передняя стойка шасси не выпускается, передает Би-Би-Си.

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Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой пилот дважды облетел аэропорт, чтобы получить визуальное подтверждение от диспетчеров о проблеме и попытаться устранить неисправность. Потом он сжигал лишнее топливо для уменьшения веса самолета.

Поскольку механизм передней стойки шасси заклинило, лайнер приземлился на задние стойки шасси и проехал на носу по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.

В результате экстренной эвакуации никто из 89 человек на борту не пострадал. Все они спустились на землю по надувному трапу.

"Пилот сработал отлично", - заявил секретарь министерства транспорта и связи Мьянмы Вин Хант агентству Reuters, добавив, что власти в настоящее время расследуют инцидент.

Портал Breaking Aviation News‏ также опубликовал в аккаунте в Twitter кадры эвакуации пассажиров самолета.

Evacuation footage from Myanmar National Airlines flight #UB103, the Embraer 190 which landed with its nose gear retracted earlier today at Mandalay airport, Myanmar. https://t.co/6MgQAQmy0npic.twitter.com/28t90FOzIO — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 12 мая 2019 г.

Это уже второй авиационный инцидент в Мьянме на этой неделе. В среду самолет авиалиний Бангладеша из-за сильного ветра в Янгоне съехал с взлетной полосы, по меньшей мере 17 человек получили травмы.