В Мьянме самолет аварийно сел без передней стойки шасси (видео, фото)
В Мьянме пилот смог благополучно посадить самолет без передней стойки шасси.
Самолет Embraer 190 Национальных авиалиний Мьянмы вылетел из Янгона и собирался заходить на посадку в Мандалае, когда стало ясно, что передняя стойка шасси не выпускается, передает Би-Би-Си.
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Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой пилот дважды облетел аэропорт, чтобы получить визуальное подтверждение от диспетчеров о проблеме и попытаться устранить неисправность. Потом он сжигал лишнее топливо для уменьшения веса самолета.
Поскольку механизм передней стойки шасси заклинило, лайнер приземлился на задние стойки шасси и проехал на носу по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.
В результате экстренной эвакуации никто из 89 человек на борту не пострадал. Все они спустились на землю по надувному трапу.
An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower@JacdecNew@AviationSafety@SpaethFlies@AirlineFlyerpic.twitter.com/bO3cj1947L— Aeronews (@AeronewsRO) 12 мая 2019 г.
"Пилот сработал отлично", - заявил секретарь министерства транспорта и связи Мьянмы Вин Хант агентству Reuters, добавив, что власти в настоящее время расследуют инцидент.
Портал Breaking Aviation News также опубликовал в аккаунте в Twitter кадры эвакуации пассажиров самолета.
Evacuation footage from Myanmar National Airlines flight #UB103, the Embraer 190 which landed with its nose gear retracted earlier today at Mandalay airport, Myanmar. https://t.co/6MgQAQmy0npic.twitter.com/28t90FOzIO— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 12 мая 2019 г.
Это уже второй авиационный инцидент в Мьянме на этой неделе. В среду самолет авиалиний Бангладеша из-за сильного ветра в Янгоне съехал с взлетной полосы, по меньшей мере 17 человек получили травмы.