В Литве сегодня проходят президентские выборы и два референдума

В списки избирателей внесены почти 2,5 миллиона граждан.

В Литве утром 12 мая открылись избирательные участки. Граждане выбирают президента, а также голосуют на двух референдумах: о расширении двойного гражданства и о сокращении числа парламентариев.

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Как сообщает RU.DELFI, голосование будет проходить с 7 до 20 часов. В списки избирателей внесены почти 2,5 миллиона граждан.

Отмечается, что в президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте прогнозировала усиление давления Европейского Союза на Российскую Федерацию в случае дальнейших агрессивных действий против Украины в Керченском проливе.