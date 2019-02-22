Грибаускайте: ЕС будет и дальше давить на Россию

Президент Литвы подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Литвы Даля Грибаускайте прогнозирует усиление давления Европейского Союза на Российскую Федерацию в случае дальнейших агрессивных действий против Украины в Керченском проливе.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Украины Петром Порошенко в Люблине (Польша), которая транслировалась в эфире "5 канала".

Президент Литвы приветствовала внесении изменений в Конституцию Украины с целью закрепления стратегического внешнеполитического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО). "Это так же заслуга господина президента Порошенко", - заявила Грибаускайте.

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"Для нас, европейцев, очень важно видеть и знать, что Украина остается на пути, за который стоит бороться, и мы поддерживаем Украину на этом пути", - подчеркнула президент Литвы.

"Относительно дополнительных санкций, мы говорили о ситуации в Азовском море, зная, что это значит, когда тебя нападают", - добавила она.

Она высказалась за необходимость сохранения всесторонней поддержки Украины, поскольку речь идет о стабилизации ситуации не только в Украине, но и о безопасности в странах Балтии.

Грибаускайте отметила, что все страны ЕС приняли политическое решение о введении санкций против россиян, ответственных за нападение и захват украинских моряков у Керченского пролива.

По ее словам, цель этих санкций заключается в выражении позиции ЕС относительно несогласия с российскими действиями. Президент Литвы подчеркнула, что Евросоюз "продолжит давить на Россию", "а если Россия не будет поддерживать никаких переговоров относительно Украины, и будет проводить агрессивную политику в Керченском проливе, тогда усилится давление".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сообщила, что решения о новых санкциях против России могут быть приняты в следующие несколько недель. Она заявила, что официальное принятие нормативных актов по новым санкциям будет завершено в ближайшие дни.

15 февраля Порошенко сообщил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата в плен украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатические источника в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 россиян.