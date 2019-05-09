В российском Владивостоке прошла акция «Красный мак» (фоторепортаж)

Около 30 молодых людей со значками с красными маками ходили по центральным улицам Владивостока и фотографировались на фоне местных локаций.

В российском городе Владивосток прошла акция «Красный мак».

Как сообщили УНИАН организаторы, акция состоялась 8 мая в День памяти и примирения, а также 9 мая - в День победы над нацизмом.

Участники акции надели значки с красными маками и ходили по центральным улицам города, делая фотографии на фоне местных локаций. В акции приняли участие около 30 молодых людей.

В первый день участники прошлись по улицам Владивостока и сфотографировались возле военного паровоза, стоящего на вокзале. Активисты выбрали это место не случайно – паровоз был подарен СССР Соединенными Штатами по ленд-лизу. Фотография, по словам участников акции, символизировала благодарность союзникам, которые внесли вклад в окончание войны.

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Во второй день, 9 мая, количество участников акции увеличилось, как и количество используемых локаций. Окружающие реагировали на флешмоб спокойно, некоторые интересовались и разглядывали значки, на которых было написано «1939-1945». Некоторые люди интересовались, почему именно «1939», активисты отвечали, что это год начала Второй мировой войны.

Как известно, цветок красного мака является общепринятым в мире символом празднования памятных дней Второй мировой войны.

В РФ во время празднования Дня победы используют «георгиевскую ленту».