Двух российских ГРУшников заочно осудили в Черногории за подготовку госпереворота

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО.

Суд в Черногории заочно приговорил двух россиян, сотрудников российской военной разведки, к 15 и 12 годам заключения за подготовку государственного переворота в Черногории.

К меньшим срокам приговорены еще 14 человек, проходящих по делу о госперевороте, в том числе лидеры "Демократического фронта", выступавшие против вхождения страны в НАТО и за дружбу с Сербией и Россией, пишет Би-Би-Си.

Переворот, по версии стороны обвинения, должен был состояться 16 октября 2016 года - в день парламентских выборов в стране. Двое россиян - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов (по другим данным - Моисеев) - были признаны организаторами мятежа. Власти Черногории считают их сотрудниками ГРУ РФ, а СМИ публиковали материалы, подтверждающие их связи с российской разведкой.

Читайте такжеNew York Times: Путин пытается сделать Балканы театром своей войны против Запада

Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов-Моисеев - 12 лет. Два лидера "Демократического фронта", Андрия Мандич и Милан Кнежевич, осуждены на пять лет каждый.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО. На выборах 2016 года победила партия черногорского лидера Мило Джукановича и ее союзники, а летом следующего года, как и планировалось задолго до того, страна стала членом североатлантического альянса.

В основу обвинения легли показания сербского националиста Александра Синджелича, который изначально подробно рассказывал, что Шишмаков и Попов передали ему деньги на организацию переворота. Однако незадолго до вынесения приговора Синджелич неожиданно отказался от своих слов.

Кто эти люди?

В ноябре 2016 года, спустя три недели после парламентских выборов, специальный прокурор Черногории Миливое Катнич впервые заявил, что "организаторами преступной группы являются националисты из России".

Эдуард Шишмаков (изначально фигурировал в деле как Широков). Человек с таким именем (и должностью "помощник военного атташе") был указан в списке сотрудников российского посольства в Варшаве. Черногория считает Шишмакова сотрудником российских спецслужб.

Владимир Попов. Bellingcat и The Insider утверждают, что настоящее имя этого человека - Владимир Моисеев. По мнению этих изданий, он является сотрудником ГРУ и, по данным Росреестра, живет в Москве в соседнем доме с Александром Мишкиным (известным также под именем Александр Петров), подозреваемым в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Александар (Саша) Синджелич. Гражданин Сербии. Воевал на востоке Украины на стороне боевиков "ДНР". Ключевой свидетель обвинения, изначально заявивший, что россияне наняли его для организации переворота, а в марте 2019 года изменивший свои показания: он утверждал, что никакого переворота никто не планировал, а были лишь люди, которые хотели поучаствовать в акции протеста. Прокуратура считает, что именно Синджелич напрямую связывался с Шишмаковым и Поповым.

Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Черногорские оппозиционеры из "Демократического фронта", обвиняемые в подготовке госпереворота. Выступали против вступления Черногории в НАТО, за смену власти в Черногории и дружбу с Россией.

В чем их обвиняют

По версии прокуратуры, Шишмаков и Попов-Моисеев заплатили Синджеличу 200 тысяч евро, чтобы тот завербовал до 500 человек и закупил оружие.

В изначальных показаниях Синджелич признавался, что в сентябре 2016 года был в Москве, где и встретился с "русскими националистами", которые представились "Эдуардом Широковым" и "Владимиром Поповым". По его словам, они дали понять, что имеют отношение к спецслужбам, и предложили ему следующий план.

В "час икс" 500 человек должны были разбиться на три группы: первая должна была попасть в парламент, переодевшись в полицейскую форму, вторая - смешаться с протестующей оппозицией, а третья - сфокусироваться на полиции. Старт перевороту должна была дать именно вторая группа, инициировав беспорядки и захват парламента.

Предполагалось, что просербская и пророссийская оппозиция таким образом захватит власть в стране и откажется от планов вступить в НАТО.

Читайте такжеРоссия предоставила убежище обвиняемому в попытке переворота в Черногории – СМИ

В основу обвинения также легли фотографии, сделанные спецслужбами, на которых запечатлена встреча Шишмакова и Синджелича в парке в столице Сербии, а также расшифровки переговоров и переписки обвиняемых.

После того, как Черногория заявила о задержании группы людей, которые готовили переворот, информацию подтвердил и тогдашний премьер и нынешний президент Сербии Александр Вучич. Именно он сказал, что свои действия задержанные координировали с иностранцами.

Далее, по данным российской газеты "Коммерсант", в Белград прилетел секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В разгар его визита СМИ сообщили, что Сербия депортировала нескольких россиян якобы за участие в подготовке акций в Черногории. Собеседники "Коммерсанта" не сомневались, что Патрушев прилетел, чтобы урегулировать этот конфликт.

Позднее газета The Guardian со ссылкой на источники в Сербии сообщила, что Патрушев, судя по всему, принес извинения сербской стороне за "недопустимую операцию, не санкционированную Кремлем".