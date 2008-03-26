Сегодня будут судить белорусских оппозиционеров
08:45, 26 марта 2008Мир
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Вчера были задержаны десятки человек
В Минске сегодня начнутся суды над участниками акции белорусской оппозиции, прошедшей 25 марта в центре города.
Как передает радио «Свобода»,всего были задержаны несколько десятков человек.
Акция оппозиционеров была приурочена к 90-летию образования Белорусской народной республики. В ней участвовали несколько тысяч человек. Милиция блокировала центр города, не дав оппозиционерам пройти по улицам. Произошли столкновения группы молодых людей со спецназовцами.
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