Сегодня будут судить белорусских оппозиционеров

В Минске сегодня начнутся суды над участниками акции белорусской оппозиции, прошедшей 25 марта в центре города.

Как передает радио «Свобода»,всего были задержаны несколько десятков человек.

Акция оппозиционеров была приурочена к 90-летию образования Белорусской народной республики. В ней участвовали несколько тысяч человек. Милиция блокировала центр города, не дав оппозиционерам пройти по улицам. Произошли столкновения группы молодых людей со спецназовцами.