Израиль и Палестина договорились о перемирии

Договоренности о прекращении огня удалось достичь при посредничестве Египта.

Израиль и Палестина в понедельник, 6 мая, при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова палестинского чиновника.

Читайте такжеПремьер-министр Израиля приказал продолжать «массированные удары» по боевикам в Секторе Газа (фото)

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30", - приводит агентство слова чиновника.

Как сообщает УНИАН, 4 мая с территории Сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих террористов. В операции в Секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.