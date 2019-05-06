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Израиль и Палестина договорились о перемирии

09:57, 06 мая 2019
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова палестинского чиновника.

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"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30", - приводит агентство слова чиновника.

Как сообщает УНИАН, 4 мая с территории Сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих террористов. В операции в Секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.

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Теги: #Израиль#перемирие#сектор Газа