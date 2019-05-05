На севере Афганистана террористы напали на полицейский участок: пять человек погибли и более 50 получили ранения

После взрыва смертника боевики ворвались в полицейское управление, спецназ продолжает спецоперацию по их ликвидации.

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в результате нападения на участок полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана.

Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter со ссылкой на заместителя начальника управления общественного здравоохранения провинции Абдула Алима Гафари.

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Ранее сообщалось, что боевики напали на полицейский участок. Возле здания участка прогремел взрыв, по меньшей мере двух нападавших застрелили.

Вместе с тем погибли минимум два сотрудника полиции.

В то же время телеканал 1TV сообщает, что после взрыва смертника боевики ворвались в полицейское управление и открыли огонь.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими заявил, что два террориста "Талибана" были убиты, в то время как другие были окружены подразделением полицейского спецназа.

Источник безопасности сообщил 1TV, что трое боевиков были убиты, двое пока живы.