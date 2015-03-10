СМИ: убийство Немцова сшибло лбами две опоры Кремля - силовиков и "кадыровцев"

Об этом говорится в статье Новой газеты.

По данным издания, имя организатора убийства, уже известно Владимиру Путину - это некий Руслан.

"Зовут вероятного организатора Руслан, звание — майор. Его фамилия известна президенту, и именно его допрашивали в Грозном в понедельник, не допустив утечки в прессу, но намекнув, что близкий родственник Руслана — высокопоставленный чеченский силовик", - говрится в материале.

Читайте такжеКадыров назвал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом РоссииПо данным газеты, Руслан также, как и основной обвиняемый в убийстве Дадаев, служил когда-то в батальоне "Север" и фигурировал в нескольких громких делах - его дядю допрашивали по делу об исчезновении в январе 2008 года криминального авторитета и близкого знакомого бывшего заместителя директора ФСБ Руслана Атлангериева, который был вывезен из Москвы в Чечню в багажнике автомобиля, и по делу об убийстве депутата Руслана Ямадаева.

По мнению автора статьи, сейчас в России наблюдается конфликт между двумя опорами Кремля - чеченскими "патриотами России" Кадырова, которые стремятся уничтожать "врагов России", и силовиками ФСБ, СК, полиции, которые неоднократно были вынуждены нарушать профессиональную этику и отпускать пойманных убийц из Чечни "в угоду политической стабильности на Кавказе".