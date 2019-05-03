Американский генерал Уолтерс официально стал главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе

Тод Волтерс сменил на этой должности генерала Кертиса Скапарротти.

Американский генерал Тод Волтерс официально стал верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил Организации североатлантического договора (НАТО) в Европе.

Церемония смены командования состоялась в штабе верховного главнокомандующего в городе Монс (Бельгия) и транслировалась на сайте Альянса.

Волтерс сменил на этой должности генерала сухопутных сил США Кертиса Скапарротти.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении на церемонии заявил, что во время "холодной войны" верховные главнокомандующие ОВС НАТО в Европе возглавляли Альянс в усилиях по сдерживанию действий Советского Союза, а позже способствовали прекращению войн на Балканах, делали вклад в поиск возможности победить "Аль-Каиду" в Афганистане, способствовали распространению свободы и демократии в Европе.

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"Генерал Скапарротти, Ваше время с нами определялось все более агрессивными действиями России и постоянной угрозой терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ваше лидерство и трудолюбие подтвердили крайнюю важность укрепления Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

"За время Вашего командования мы осуществили наибольшее усиление нашей коллективной безопасности за многие поколения", - сказал генсек НАТО и добавил, что на восточном рубеже НАТО были размещены четыре многонациональных боевых подразделения и была усиленная готовность сил Альянса.

В свою очередь Скапарротти заявил, что "евроатлантическая безопасность продолжает меняться беспрецедентными темпами".

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По его убеждению, НАТО должна продолжать воплощение изменений для сохранения единства Альянса, защиты людей и территорий, ценностей, которые объединяют Альянс. "И развивать силы, которые будут бдительными в условиях мира, быстро реагировать в условиях кризиса и будут иметь преимущество в конфликте", - подчеркнул он.

Как сказал Уолтерс, за последние 70 лет, за время существования Альянса, среди стран-членов царил мир, что является колоссальным достижением, и это должно оставаться "нашим обязательством".

Как говорится в сообщении на сайте НАТО, генерал Уолтерс был командующим Военно-воздушных сил США в Европе, командующим ВВС США в Африке, командующим Объединенных ВВС НАТО и директором Объединенного центра подготовки ВВС.