Business Insider: В "Игре престолов" живые допустили 5 ужасных ошибок в битве с мертвыми

Агенты ЦРУ времен Холодной войны, наверное, гордились бы Арьей Старк.

Если вы еще не видели третью серию финального сезона "Игры престолов", тогда прекратите читать немедленно. Сначала посмотрите эпизод, а затем возвращайтесь, чтобы дочитать. Если же вы все видели и теперь чувствуете себя растерянно, тогда эта статья для вас.

Издание Business Insider комментирует стратегические и тактические ошибки, которые сделали живы в битве против армии Короля Ночи в третьей серии "Игры престолов".

Читайте также"Кажется, мы знаем, кто займет Железный трон": фанаты выяснили, чем закончится "Игра престолов"

Со стратегической точки зрения, сама подготовка людей к битве была слабой. Успех был поставлен в зависимость от убийства Короля Ночи. Но сделать это было возможно лишь в том случае, если бы он показался. Да и не известно точно, вообще ли можно его убить. Еще одной ошибкой было опираться на ряд оборонительных позиций, которые очень быстро были разбиты. Поэтому такой подход ничего кроме потерь не дал.

Однако, издание предлагает разобраться в пятерке крупнейших тактических промахов Джона Сноу, Дейнерис и их союзников во время столкновения с армией мертвых.

Во-первых, они развернули свои мобильные силы первыми. И беда даже не в том, что орду дотракийцев отправили сражаться с мертвыми. Проблема в том, что воинственным кочевникам пришлось сражаться с врагом, которого они даже не видели. Дотракийцы не имели никакого опыта ведения боя в темноте и холоде. К тому же, они привыкли, что вражеская армия обычно боится их еще до начала атаки. Поэтому не было никакой разумной причины отправляет их в бой первыми или рассчитывать, что они значительно сократят численно большую армию Короля Ночи. Неоправданная ставка на мобильные войска в полностью окруженной крепости - это то, что доконало армию Франции в Индокитае. И это почти поставило крест на армии живых в "Игре престолов".

Во-вторых, Джон Сноу, Дейнерис и их союзники почти не воспользовались своим преимуществом в небе. Все говорят о драконах как о силе, которая может смешать театр битвы с грязью или, по крайней мере, дать Дейнерис Таргариен большое преимущество. И рядовой пехотинец в Винтерфелле, наверное, должен чувствовать определенную стратегическую уверенность от наличия в арсенале огня драконов. Почему же тогда Дейнерис и Джон Сноу медлят? Раз предыдущий план провалился, драконы должны были взлететь и разбрасывать орду мертвых с неба. Вражеский дракон не появлялся на горизонте почти до половины битвы. Его использование было бережным, будто его огонь был ключом к уничтожению армии живых. Собственно, так оно и было.

Читайте такжеНовую серию «Игры престолов» по ошибке «слили» в сеть

Третья ошибка: в армии живых в Винтерфелле не было "глаз" на поле битвы. Каждый раз, когда драконы поджигать часть армии Короля Ночи, это не просто выводило из строя часть вражеской пехоты. Фактически охваченные огнем мертвецы становились заметной мишенью для артиллерии и лучников. Значительная часть защитников Винтефелла не была использована, потому что эти силы просто не видели врага. Дотракийцы просто заехали во вражеский рой и быстро были уничтожены, потому что они даже не видели, с кем им драться.

Единственный раз, когда у армии живых был хоть какой-то шанс или возможность использовать природные возможности в свою пользу - это когда солдаты видели врага, чтобы его подстрелить. Теон Грейджой и силы Железных островов могут много рассказать об этом, потому что они защищали наименее продуктивного партнера коалиционных сил. Железнорожденным пришлось считать каждую стрелу. Если бы Арья Старк не убила Короля Ночи, тогда Мелисандра стала бы наиболее уязвимым игроком Винтерфелла. А именно она с помощью света дала возможность защитникам крепости возможность видеть врага.

Четвертая ошибка: Сноу, Дейнерис и союзники не составили никаких планов относительно резервных сил мертвых. Королю Ночи очень легко усилить свою армию. Для этого ему достаточно лишь поднять новых мертвых прямо на поле битвы. По меньшей мере 10 защитников Винтерфелла знали об этом. Но они не смогли использовать это знание. Неужели было так трудно пырнуть драконовим стеклом погибшего товарища по оружию, чтобы не пришлось с ним же драться через минуту? Но все были удивлены и потрясены тем, как Король Ночи поднимал мертвых. Особенно это удивило почему-то тех, кто спрятался в крипте.

Читайте такжеДжордж Мартин о финале «Игры престолов»: не думаю, что будет сильно отличаться от книги (видео)

И пятая ошибка: живые как-то умудрились недооценить своего врага. Когда Джон Сноу бросился вдогонку Королю Ночи, тот просто остановился, развернулся и поднял новую армию мертвых. Сноу казался очень удивленным этим. Почему же Король Ночи не вступил с ним в дуэль один-на-один? Он ведь заслуживал этого. А потому, что Король Ночи мертв и ему наплевать на такие благородные жесты. Все, что ему нужно - это победа.

Джон Сноу и Дейнерис рассчитывали, что смогут убить Короля Ночи огнем дракона, хотя у них никогда не было никаких доказательств, что его вообще возможно убить: огнем или еще чем-то. Потом они думали, что он просто разоблачит себя и позволит им сжечь себя. Но каждую минуту, когда они не знали, где Король Ночи прячется или летает, сотни солдат сражались за свои жизни и души. Хвала старым и новым богам за Арью Старк. Где-то в мире агенты ЦРУ с 1960-х годов одобрительно кивают головой, глядя на нее.