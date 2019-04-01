В Японии наступит эпоха Рэйва

По всей Японии считают дни, оставшиеся до отречения императора от престола - это событие откроет новую эпоху уникального японского календаря.

В Японии объявили название новой эпохи, которая начнется 1 мая со вступлением на престол нового императора - наследного принца Нарухито.

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Новая эпоха будет называться "Рэйва" ("Порядок и гармония"), сообщает японский телеканал NHK.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга назвал представителям СМИ название эпохи и продемонстрировал, какими иероглифами оно записывается, незадолго до полудня в понедельник.

Он пояснил, что название взято из старейшей из существующих антологий японской поэзии "Манъёсю", предположительно составленной в период с VII - по конец VIII столетия.

Также сообщается, что люди по всей Японии считают дни, оставшиеся до особого момента в истории страны, - отречения императора от престола, после которого начнется новая эра, открывая новую страницу уникального японского календаря.

85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля в связи с преклонным возрастом. В 1989 году было провозглашено правление нового императора и наступила эпоха Хэйсэй, что означает "достижение мира".

После вступления на престол наследного принца Нарухито начнется новая эпоха в истории Японии.

Названия эпох называются по-японски "гэнго". Эта традиция ведет свое происхождение из Китая, поэтому каждое название состоит из благоприятных китайских иероглифов.

Раньше названия эпох менялись после смены императора, серьезного бедствия или по какому-либо благоприятному случаю, однако с началом эпохи Мэйдзи в 1868 году вступила в силу система "один император - одна эпоха".

Такая система была узаконена в 1979 году, когда был принят закон о том, чтобы правительство давало название новой эпохе только после вступления на трон нового императора.