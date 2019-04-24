Европарламент настаивает на укреплении внешних границ ЕС

Европейский парламент настаивает на развитии Европейской пограничной службы Frontex, однако, страны-члены ЕС не хотят отдавать полномочия по охране своих национальных границ в Брюссель.

На днях Европейский парламент призвал к расширению состава Европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч служащих.

Европарламент также настаивает на усилении визового контроля на внешних границах ЕС, пишет Deutsche Welle.

В официальном отчете Европарламента, автором которого является депутат от Мальты, представитель консервативных сил Роберта Метсола, содержится критика того, что до сих пор не внедрена совместная охрана внешних европейских границ, о чем уже давно говорили и давно обещали. "Внутренние границы Европейского Союза могут быть открытыми только тогда, когда наши внешние границы защищены должным образом." - отметила Метсола.

На внутренних границах некоторые страны-члены ЕС в течение последних лет регулярно проводят выборочный пограничный контроль, хотя такая мера должна использоваться лишь в исключительных обстоятельствах.

Европейский парламент требует от Европейской Комиссии изменить правила использования Европейской пограничной службы Frontex, а также расширить кадровый состав этого агентства. Соответствующая законодательная инициатива уже одобрена Европарламентом.

Но проблема заключается в том, что большинство из 28 стран-членов до сих пор к ней так и не присоединилась. Летом 2018-го руководители стран и правительств поддержали план по увеличению штата Frontex с 1500 до 10 тысяч сотрудников и превращения Европейской пограничной службы на полноценный орган с широкими полномочиями. На реализацию такого плана отвели три года. "Но когда дело дошло до воплощения идеи в жизнь, то все больше стран начали давать задний ход. Они не готовы ни к командировкам дополнительных служащих для поддержки Frontex, ни к передаче Брюсселю части своих суверенных функций по защите национальных границ", - пишет Deutsche Welle.

Чиновники Европейского Союза на условиях анонимности подтвердили существование такой проблемы, отмечает DW. По их мнению, Frontex действует неэффективно, когда речь идет об охране границ. Популистское правительство Италии забрасывает Европейской Комиссии попытки вмешаться во внутренние дела стран-членов ЕС. Даже Австрия и Венгрия, которые решительно поддерживали развитие Frontex, потеряли свою уверенность, пишет издание.

Развитие Европейской пограничной службы Frontex, которую прошлым летом объявили неотложной задачей, теперь растянется как минимум до 2027 года. Фактически оказалась похороненной идея предоставления работникам Frontex компетенции при необходимости принимать решения даже вопреки воле страны-члена, граница которой пересекается мигрантами. Один из депутатов Европейского парламента, знакомый с деталями этого вопроса, считает, что сейчас нет никаких шансов на то, что национальные министры внутренних дел когда дадут зеленый свет в этом вопросе.

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"Охрана национальных границ и в дальнейшем будет оставаться прерогативой стран-членов ЕС. Служащие Frontex будут иметь лишь ограниченные полномочия, оборудование и вооружения", - заверила Метсола. Она также обратила внимание на то, что до сих пор неясно, как быть с беженцами и нелегальными мигрантами, которых задержали на границе и подобрали возле европейского побережья в море. "Очень жаль, что регулирование распределения беженцев все еще заблокировано Советом Европейского Союза," - сказала Метсола. Попытки реформировать европейские нормы предоставления убежища и так называемые "Дублинские правила", которые определяют, какая страна-член является ответственным за мигрантов, прибывающих, тоже провалились.

Европейский комиссар по миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопоулос верит, что несмотря на сложности, Frontex все же постепенно развивается. "То, что мы имеем сегодня нельзя даже сравнить с ситуацией на границе пять лет назад. Понемногу мы достигнем нашей цели до 2027 года. И это не откладывание, а поэтапный подход", - отметил Аврамопоулос. По его словам, вскоре представители Frontex получат право заворачивать на границе нелегальных мигрантов. По мнению еврокомиссара, такие полномочия позволят сдерживать "нелегальную миграцию". "Если кто-то будет иметь какие-то сомнения относительно пользы от Frontex, я посоветовал бы поэтому принять во внимание такое достижение. Сегодня ни одна страна не в состоянии противодействовать актуальным вызовами в одиночку", - считает еврокомиссар.

После нескольких лет подготовки и консультаций Европейский парламент в эти дни также согласовал решение о совместном использовании различных баз данных, которые касаются лиц, ищущих убежища, въезда и выезда со страны лиц, находящихся в розыске, а также утерянных паспортов. Новые правила позволят пограничникам идентифицировать нелегальных мигрантов быстрее, уверяют чиновники. Полиция уже давно указывала на необходимость объединить и совместно использовать эти базы данных. Тем временем количество незаконных пересечений границы Европейского Союза продолжает уменьшаться по сравнению с 2015 годом. По данным Frontex, в прошлом году было зафиксировано 150 тысяч таких случаев.