Только полное выполнение Россией минских договоренностей поспособствует отмене санкций ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Читайте такжеБритания может пересмотреть решение не вооружать Украину

"Мы даем четко понять, что договоренности, достигнутые 12 февраля в Минске, должны полностью соблюдать и, таким образом, единственным условием для отмены Евросоюзом санкций будет полная имплементация обязательств, определенных в Минске", - подчеркнул Филипп Хэммонд.

Вместе с тем он отметил, что в Киеве на встречах с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком обсудит меры, которые необходимо принять, чтобы сохранять единство Евросоюза относительно политики санкций против РФ, а также сохранять единство ЕС и США в этом направлении.

"Таким образом, мы стоим вместе и посылаем четкий сигнал России о том, что она должна выполнить, чтобы санкции были отменены", - добавил Филипп Хэммонд.