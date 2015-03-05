Только полное выполнение Россией минских договоренностей поспособствует отмене санкций ЕС
Только полное выполнение Российской Федерацией обязательств по минскими договоренностям будет способствовать отмене санкций Евросоюза.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным.
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"Мы даем четко понять, что договоренности, достигнутые 12 февраля в Минске, должны полностью соблюдать и, таким образом, единственным условием для отмены Евросоюзом санкций будет полная имплементация обязательств, определенных в Минске", - подчеркнул Филипп Хэммонд.
Вместе с тем он отметил, что в Киеве на встречах с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком обсудит меры, которые необходимо принять, чтобы сохранять единство Евросоюза относительно политики санкций против РФ, а также сохранять единство ЕС и США в этом направлении.
"Таким образом, мы стоим вместе и посылаем четкий сигнал России о том, что она должна выполнить, чтобы санкции были отменены", - добавил Филипп Хэммонд.