Назарбаев: в старших классах нужно преподавать все предметы на английском языке
10:22, 07 марта 2015Мир
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В качестве примера глава Казахстана привёл Малайзию и Сингапур
помимо английского детей нужно учить казахскому и русскому языкам - Назарбаев / Фото УНИАН
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил радикальную реформу образования.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на NUR.KZ, по мнению Назарбаева, в старших классах нужно преподавать все предметы на английском языке.
В качестве примера глава государства привёл Малайзию и Сингапур.
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Назарбаев также отметил, что помимо английского детей нужно учить казахскому и русскому языкам.
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