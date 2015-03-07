Назарбаев: в старших классах нужно преподавать все предметы на английском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил радикальную реформу образования.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на NUR.KZ, по мнению Назарбаева, в старших классах нужно преподавать все предметы на английском языке.

В качестве примера глава государства привёл Малайзию и Сингапур.

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Назарбаев также отметил, что помимо английского детей нужно учить казахскому и русскому языкам.