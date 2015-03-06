Die Zeit: российское чудо

Михаэль Туман в своей статье под названием «Российское чудо», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit пишет, что мой квартал в Москве находится на проспекте Мира недалеко от Рижского вокзала. Я много лет прожил на проспекте Мира. Даже сегодня я всегда бронирую номер именно там. К сожалению, местность меняется. Недавно городские власти закрыли небольшие киоски в переходах. Я любил их, как и многие москвичи. По пути я покупал фрукты, хлеб и предметы, о которых я раньше даже не знал, что так срочно в них нуждаюсь. Это приносило удовольствие. Городские власти хотят очистить переходы от киосков. Многие мелкие торговцы потеряют средства к существованию. Так выглядит кризис.

Или так: на проспекте Мира исчезают вывески магазинов. Каждый месяц несколько таких, каждый месяц становится на несколько магазинов меньше. Мебельный магазин закрыт. Офис частного врача закрыт. Турагентство закрыло двери, так же как ресторан напротив. Владельцы сдаются под давлением падающего рубля, роста арендной платы и падением спроса.

Согласно индексу бедности Bloomberg (Misery Index), Россия в настоящее время вернулась к странам, в которых смертельная смесь безработицы и инфляции делает жизнь почти невыносимой. Еще хуже ситуация в Венесуэле, Аргентине и измученной войной Украине. (Лучше в Греции, где низкая инфляция!) Впрочем, и здесь мы видим российское чудо: популярность президента в прошлом месяце увеличилась на один процентный пункт до 86%. Как это возможно, что Владимир Путин в разгар кризиса находится на высоте?

Одно из объяснений – его правительство залезло в копилки. Пенсионерам, бедным, ветеранам, работникам с низким уровнем доходов оказывают значительную помощь, а также государственные услуги, чтобы смягчить кризис для масс. Поэтому, «резервный фонд» для очень плохих времен в прошлом месяце уменьшился с 85 до 77 млрд долларов. Об этом сообщило московское Министерство финансов на этой неделе. В целом, Россия все еще имеет в своем распоряжении резервы на 364 млрд долларов, говорит центральный банк, а год назад в стране было более чем 500 млрд долларов.

Западные санкции мало виновны в этой потере. Низкие цены на сырьевые товары не могут объяснить бедственное положение. Основной причиной спада в России, по мнению независимых экономистов, таких как московский профессор экономики Игорь Николаев, является структурный кризис страны: замедление реформ, снижение благосостояния среднего класса, разгул коррупции. Россия при Путине в течение более трех лет находится в рецессии, в настоящее время страна переживает идеальный шторм.

Поразительно, однако, Путин, кажется, этого не ощущает. Он говорит об экономической ситуации так хорошо, как никогда, редко встречается с бизнесменами и экономистами. Президент интересуется, прежде всего, внешней политикой и положением России в мире. И, разумеется, войной против Украины. Все его выступления как-то связаны с этими темами, он либо говорит о Донбассе или о России, как о великой спортивной нации. Путин связывает свою репутацию, прежде всего, с тем, что Россия – большая, сильная в военном плане и внушающая страх страна. Это ценят в нем россияне - согласно опросам независимого «Левада-Центра» в Москве. За экономику, коррупцию и другие мелочи отвечают его подчиненные.

Поэтому, никто не должен верить, что углубляющийся кризис в России сможет привести к серьезным восстаниям или гражданским беспорядкам. Убийство лидера оппозиции Бориса Немцова на прошлой неделе на самом деле взволновало и разочаровало лишь небольшую группу людей: либеральную буржуазию, которую Путин уже признал своим врагом. Массы – его союзники.

Экономические эксперты считают, что резервов для такого типа кризисной политики хватит еще на год-два. Президент делает ставку на то, что за это время цены на нефть и газ снова ощутимо поднимутся, и таким образом, он сможет выйти из кризиса. В настоящее время, однако, нет никаких признаков изменений на рынке нефти, наоборот.

Если цены на сырье не поднимутся, Путину, вероятно, снова придется придумать что-то, чтобы заставить население забыть о страданиях. Что-то внешнеполитическое, конечно, - чтобы увеличить мировую славу России.