Российские бомбардировщики нарушили авиасообщение в Ирландии

Из-за вторжения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зону контроля ирландских авиадиспетчеров, управлению авиации Ирландии пришлось внести изменения в график движения коммерческих самолетов.

Об этом пишет The Irish Examiner, передает Украинская правда.

По данным издания, 18 февраля маршрут бомбардировщиков Ту-95, которые находились на расстоянии всего 40 км от берега, пересекался с главными воздушными путями гражданской авиации, в том числе рейсов из Северной Америки.

Был задержан вылет одного самолета из Дублина, курс другого пассажирского самолета пришлось менять непосредственно в воздухе, чтобы он не столкнулся с российскими самолетами.

Управление авиации Ирландии (УАИ) признало, что 18 февраля российские бомбардировщики, пролетавшие на высоте 8200 м вблизи побережья, создали проблемы для гражданской авиации.

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Первое вторжение российских самолетов в воздушное пространство Ирландии было в 88 км от побережья. Второе - гораздо ближе, всего в 19 км от границы воздушного пространства.

В обоих случаях бомбардировщики отправились в сторону британского воздушного пространства, где они были перехвачены истребителями НАТО.

Российские самолеты летели с выключенными транспондерами. Если транспондеры включены, они сообщают авиадиспетчерам о типе воздушного судна, его высоте, местоположении и др.

Ранее посол РФ в Великобритании заявил, что полеты российских Ту-95 у берегов Британии продолжатся.