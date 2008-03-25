Россия будет увеличивать объем производства обычных вооружений
02:20, 25 марта 2008Мир
879 0
И долю гражданской продукции
|Сергей Иванов
По словам Иванова, на заседании Военно-промышленной комиссии будет рассмотрена стратегия развития предприятий, производящих обычные вооружения.
"Предусматривается, что к 2010 году объем производства увеличится в 1,3 раза, а к 2015 - в 2,2 раза", - сказал первый вице-премьер.
По словам Иванова, доля гражданской продукции этих производств должна достигнуть к 2010 году 53%, к 2015 году - 59%.
Кроме того, сообщил первый вице-премьер, на заседании комиссии будет рассмотрена "первая проектировка" гособоронзаказа на 2009 год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter