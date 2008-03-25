Россия будет увеличивать объем производства обычных вооружений

Россия к 2015 году более чем в два раза увеличит объем производства обычных вооружений, сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов на совещании президента с членами правительства.

По словам Иванова, на заседании Военно-промышленной комиссии будет рассмотрена стратегия развития предприятий, производящих обычные вооружения.

"Предусматривается, что к 2010 году объем производства увеличится в 1,3 раза, а к 2015 - в 2,2 раза", - сказал первый вице-премьер.

По словам Иванова, доля гражданской продукции этих производств должна достигнуть к 2010 году 53%, к 2015 году - 59%.

Кроме того, сообщил первый вице-премьер, на заседании комиссии будет рассмотрена "первая проектировка" гособоронзаказа на 2009 год.