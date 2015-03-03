Президент Европарламента требует от РФ объяснить запреты на въезд

Об этом говорится в его заявлении, передает "ЕвроПравда". "Неоднократные и необоснованные отказы во въезде на территорию России отдельных парламентариев, о чем свидетельствует последний случай с евродепутатом Сандрой Калниете, является серьезным оскорблением для отношений ЕС и России и работы демократических институтов", - отметил он.

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"Ограничения на поездки в Россию отдельным европейцам применяются без малейшего объяснения или предупреждения о том, на кого они распространяются", - говорится в заявлении Шульца.

"Это очень контрастирует с тем образом, в который ЕС ввел ограничения на поездки российских граждан", - подчеркнул президент Европарламента.

"Последний случай с госпожой Калниете, которой был запрещен въезд для участия в похоронах Бориса Немцова, является вдвойне серьезным, потому что в то время, когда раздаются призывы к сдержанности и доброй воле, российская власть продолжает нажимать все кнопки, которые ведут в противоположную сторону от деэскалации", - подчеркнул Мартин Шульц.

Напомним, бывшему министру иностранных дел Латвии, депутату Европарламента Сандре Калниете, прибывшей в Москву на похороны политика Бориса Немцова, отказали во въезде в Россию.