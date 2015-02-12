Президент Европарламента надеется, что договоренность о прекращении огня на Донбассе станет реальностью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шульц заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я надеюсь, что прекращение огня произойдет и будет соблюдаться», - сказал он.

По словам Шульца, если боевые действия на Донбассе все-таки будут прекращены, так это станет «огромным шагом вперед».

«Что произойдет после этого - увидим. Но это должно быть первым шагом», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

В числе прочего, новые договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.