Минобороны Эстонии отказалось от общения с "каналом пропаганды путинского режима"
00:49, 03 марта 2015Мир
4839 0
В Минобороны Эстонии отказались от общения с каналом Russia Today, назвав его каналом пропаганды путинского режима.
Минобороны Эстонии отказалось от общения с "каналом пропаганды путинского режима" / Siim Lõvi
Об этом в своем Twitter написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян со ссылкой на сообщение Минобороны Эстонии, пишет Украинская правда.
"Эстонское Минобороны просто жжет " - написала она и добавила скриншот сообщения эстонского оборонного ведомства.
Читайте такжеРоссийские журналисты выложили видео обстрела Дебальцево, во время которого они поощряют боевиков
"Ваш запрос получили. Мы не собираемся принимать участие в любой последующей коммуникации с пропагандистским каналом путинского режима RT TV. Пожалуйста, не присылайте больше нам запросов. С уважением, Андрес Санг, пресс-служба Минобороны Эстонии", - указано в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter