Минобороны Эстонии отказалось от общения с "каналом пропаганды путинского режима"

Об этом в своем Twitter написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян со ссылкой на сообщение Минобороны Эстонии, пишет Украинская правда.

"Эстонское Минобороны просто жжет " - написала она и добавила скриншот сообщения эстонского оборонного ведомства.

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"Ваш запрос получили. Мы не собираемся принимать участие в любой последующей коммуникации с пропагандистским каналом путинского режима RT TV. Пожалуйста, не присылайте больше нам запросов. С уважением, Андрес Санг, пресс-служба Минобороны Эстонии", - указано в сообщении.