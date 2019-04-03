На один из крупнейших лайнеров в мире рухнул подъемный кран (видео)
Руководство американской компании Royal Caribbean оценивает повреждения, которые были нанесены крупнейшему в мире круизному лайнеру Oasis of the Seas ("Оазис морей") на Багамских островах.
Читайте такжеАвария круизного лайнера в Норвегии: число пострадавших увеличилось
Как сообщает Florida Today, в доке Фрипорта - крупнейшего города острова Гранд-Багама, - где судно проходило плановое технической обслуживание, на Oasis of the Seas рухнул подъемный кран.
В результате ЧП пострадали не менее восьми человек, однако, как утверждает судовладелец, на данный момент их жизням ничего не угрожает.
В Royal Caribbean не могут сказать, как сильно случившееся повлияет на расписание лайнера, поскольку полученные им повреждения продолжают оцениваться.
Oasis of the Seas представляет собой настоящий плавучий город в 360 метра длиной и в 60 метров шириной, который может вмещать до 6300 пассажиров одновременно. На момент своего создания в 2009 году считался крупнейшим круизным лайнером в мире.
Как сообщал УНИАН, ранее у берегов Норвегии потерпел крушение лайнер Viking Sky. Во время шторма у судна отказали все четыре двигателя, в результате чего сотни человек пришлось экстренно эвакуировать на вертолете прямо с палубы.