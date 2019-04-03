В Венесуэле лишили неприкосновенности Хуана Гуайдо

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание.

Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Читайте такжеWall Street Journal: Россия хочет устроить Сирию в Венесуэле

Об этом объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо, сообщает DW. В связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание. В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования.

В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности.

Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.