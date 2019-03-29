"Зеленые человечки" в Венесуэле: США рассматривают возможность санкций против России
США рассматривают возможность введения санкций против России, которая предоставила военную поддержку диктатору Николасу Мадуро в Венесуэле.
Об этом спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс рассказал в интервью BBC.
По его словам, появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом - контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.
С требованием вывести российских военных из Венесуэлы выступила и Бразилия.
"Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, должны покинуть эту страну, если они там для того, чтобы поддерживать левацкое правительство", - заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.
В интервью агентству Reuters Араужу выразил надежду, что Москва осознает, что попытка поддержать Мадуро лишь углубит раскол в венесуэльском обществе и усугубит экономический кризис. Единственный выход из кризиса, по мнению министра - новые выборы под руководством переходного правительства с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо во главе.
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"Если они намереваются и дальше держать у власти Мадуро, то люди и дальше будут голодать и бежать из страны, и это приведет лишь к новым человеческим трагедиям в Венесуэле", - сказал Араужу.
"Нужно избавиться от всего, что содействует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил он.
При этом президент Бразилии Жаир Болсонару, присоединившийся к операции США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, дал понять, что вооруженные силы Бразилии не планируют военное вмешательство в соседнюю страну.
Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января там начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя врио. президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.
В январе СМИ сообщили, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро от возможного ареста. В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.
Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями, если они продолжат поддерживать Мадуро.
Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, подтвердил журналистам прибытие в страну самолета с российскими военными на борту.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы.
Вице-президент США Майк Пенс при этом призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на строну Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. России ради восстановления свободы венесуэльцев стоит присоединиться к другим странам по всему миру, добавил он. В то же время Пенс указал, что Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Боливарианскую Республику как нежелательную провокацию.