Дело об убийстве Немцова передали специалисту по делам националистов – СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Заниматься расследованием, по информации агентства, поручено старшему следователю по особо важным делам Следственного комитета РФ генерал-майору юстиции Игорю Краснову. Всего в группу вошли 12 следователей, которые изучают записи с камер видеонаблюдения, биллинги мобильных телефонов, маршруты передвижения и контакты Немцова за последний месяц.

Информацию о назначении Краснова подтвердил адвокат украинской модели Анны Дурицкой, находившейся в компании Немцова в момент его убийства. "Краснов расследует это дело, и я так понимаю, что он руководитель следственной группы", – сообщил адвокат Вадим Прохоров.

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В Следственном комитете РФ пока никак не прокомментировали данную информацию.

Игорь Краснов занимался делом о покушении в 2005 году на Анатолия Чубайса. В 2009 году он вел дело об убийстве в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По этом делу были осуждены члены "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Никита Тихонов и Евгения Хасис, которых также признали виновными в покушении на федерального судью Эдуарда Чувашова.