Литва будет покупать газ у США для уменьшения газовой зависимости от России

Соответствующее соглашение литовский оператор по торговле газом Litgas подписал с американской компанией Cheniere marketing, подразделением Cheniere energy, в субботу, 28 февраля, сообщает Delfi. Поставки начнутся в 2016 году, после того, как Cheniere в текущем году откроет в США первый экспортный СПГ-терминал.

В конце февраля министр энергетики Литвы Рокас Масюлис заявлял, что экспорт сжиженного газа из США "может ослабить позицию России, которая использует свои ресурсы в качестве энергетического оружия, чтобы шантажировать страны, зависящие от российского газа", - сказал он.

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В прошлом году был введен в эксплуатацию новый корабль-терминал СПГ в литовской Клайпеде, начавший свою коммерческую деятельность в январе текущего года. С 2015 года Litgas начинает получать сжиженный природный газ от норвежской компании Statoil в объеме 540 миллионов кубометров в год, что должно покрыть примерно пятую часть потребления страны.