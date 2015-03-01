В РФ уже задерживают участников траурного шествия, у которых имеется украинская символика - СМИ

14:42, 01 марта 2015
Мир
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На траурном шествии в память о Немцове задерживают активистов с украинской символикой.

@VladiTanya

В российском городе Санкт-Петербург на траурном шествии в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове задерживают людей с украинской символикой.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей, передает ТСН.ua.

Также в городе Оренбурге задержали мужчину, который держал в руках плакат в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Надпись "Надя, прости" он сделал в цветах государственного флага Украины.

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