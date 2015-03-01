В РФ уже задерживают участников траурного шествия, у которых имеется украинская символика - СМИ
14:42, 01 марта 2015Мир
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На траурном шествии в память о Немцове задерживают активистов с украинской символикой.
В РФ уже задерживают участников траурного шествия,
у которых имеется украинская символика / @VladiTanya
В российском городе Санкт-Петербург на траурном шествии в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове задерживают людей с украинской символикой.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей, передает ТСН.ua.
Задерживают людей с украинскими флагами, уводят. #БОРИСЬ#Nemtsov
- Земляника и гвозди (@Onchoys) March 1, 2015
Также в городе Оренбурге задержали мужчину, который держал в руках плакат в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Надпись "Надя, прости" он сделал в цветах государственного флага Украины.
Молодой человекс плакактом "НАДЯ ПРОСТИ" простоял 3 минуты, затем его забрали pic.twitter.com/xfGMw108ky
- Таня Власти (@VladiTanya) March 1, 2015
Окружило его человек восемь pic.twitter.com/QGv1gQ0zIl
- Таня Власти (@VladiTanya) March 1, 2015
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