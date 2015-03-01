К гражданке Украины, которая была с Немцовым во время убийства, допустили консула - СМИ

01:08, 01 марта 2015
Мир
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Свидетель убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова гражданка Украины Анна Дурицкая встретилась с консулом.

REUTERS

Украинскому консулу удалось встретиться с Анной Дурицкой, сообщает Дождь.

Ранее депутат Верховной Рады Остап Семерак заявил о нарушениях прав гражданки Украины Анны Дурицкой, свидетеля по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

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По словам депутата, сотрудники российских правоохранительных органов не допускали к Дурицкой консула Украины и насильно удерживали ее на частной квартире после допроса в отделении полиции.

Об этом Семерак рассказал в комментарии каналу в воскресенье, 1 марта.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Москвы подтвердили разрешение на траурную акцию в память о Немцове.

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