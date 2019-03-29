Лидеры Евросоюза обсудят Brexit на саммите 10 апреля

В Еврокомиссии считают вероятным сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Лидеры стран-членов Европейского Союза встретятся 10 апреля, чтобы обсудить выход Великобритании из состава ЕС.

Об этом в пятницу, 29 марта, после того, как британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit, объявил председатель Европейского Совета Дональд Туск, пишет DW.

"Несмотря на отклонение Палатой общин соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - Ред.), я решил созвать Европейский Совет 10 апреля", - сообщил Туск.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС дал Лондону время до 12 апреля, чтобы предоставить информацию о дальнейших шагах Великобритании. "Сценарий выхода (Великобритании из ЕС - Ред.) без соглашения теперь является вероятным сценарием. ЕС (...) теперь полностью готов к сценарию без соглашения на полночь 12 апреля", - говорится в заявлении.

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Напомним, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты относительно соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза. В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленное правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.

Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если Палата общин британского парламента одобрит соглашение о Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценарии своих дальнейших действий.

Ранее Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.